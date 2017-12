Série C: Ipatinga só empata em casa Um gol de Donizete, aos 44 minutos do segundo tempo, evitou a derrota do Ipatinga diante do Novo Hamburgo, na tarde desta quarta-feira, no estádio Ipatingão, no interior mineiro, na abertura da terceira rodada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C. O empate de 2 a 2 foi justo e deixou os dois times na liderança, com quatro pontos. América-RN e Remo, com três pontos cada, jogam nesta noite, em Natal (RN). Três gols saíram no primeiro tempo. Maiquel abriu o placar, aos 31 minutos, para o Novo Hamburgo, mas o time da casa empatou com Anderson, cobrando falta, aos 38 minutos. O desempate para os gaúchos saiu, aos 46, com um chute certeiro de Márcio. No segundo tempo, o Novo Hamburgo se fechou e só não garantiu o importante resultado porque cedeu o empate aos 44 minutos, em gol marcado por Donizete. No domingo, abrindo o returno, os dois times voltam a se enfrentar, às 17 horas, em Novo Hamburgo.