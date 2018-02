Série C: Ipatinga vai ao quadrangular O Ipatinga é o primeiro time classificado para o quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C ao empatar por 0 a 0 com o Ceilândia, neste sábado à tarde, no Estádio Ipatingão, em Ipatinga (MG). No jogo de ida, em Brasília, o time mineiro havia vencido por 2 a 1. E mesmo precisando apenas do empate, o time da casa foi superior na maior parte do jogo, não dando chance ao time do Distrito Federal, mas pecou nas finalizações. Os outros três finalistas serão definidos neste domingo. Em Campina Grande (PB), o Treze recebe o América-RN precisando vencer por três gols, já que perdeu por 2 a 0, em Natal. Na mesma situação está o Nacional-AM, que vai até Belém (PA) encarar o Remo e mais de 40 mil torcedores, no Estádio do Mangueirão. Já em Novo Hamburgo (RS), interior gaúcho, o time de mesmo nome joga diante do Villa Nova-MG com a vantagem de um empate por até dois gols, já que o jogo de ida foi 3 a 3, em Nova Lima (MG).