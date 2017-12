Série C: Ipatinga vai torcer pela TV Depois dos torcedores do Novo Hamburgo-RS, Remo e América-RN, chegou a vez dos fãs do Ipatinga, de Minas Gerais, acompanharem o time no quadrangular final da Série C pela televisão. A partida decisiva contra o Remo, em Belém, terá a transmissão para Ipatinga pela TV Cultura Vale do Aço, em uma parceria com a RBA de Manaus. A exemplo do que havia ocorrido nos outros três casos, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) permitiu que a emissora negociasse diretamente com os clubes. Na capital paraense a festa será da torcida do Remo, que promete ir em peso ao Mangueirão. Os dois times brigam pelas duas vagas que darão acesso à Série B em 2006. O Ipatinga lidera com sete pontos, seguido por Remo e América-RN, com seis, e Novo Hamburgo, com quatro. No Remo, o técnico Roberval Davino acabou com o mistério e já definiu quem terá a responsabilidade de substituir o atacante Landu. Quem ganhou a confiança do técnico é Douglas Richard, que no primeiro semestre atuou pelo Comercial, de Ribeirão Preto.