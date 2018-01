Série C: Ituano e Barbarense jogam na 3ª A rodada inicial da segunda fase do Brasileiro da Série C ainda marca um jogo isolado, terça-feira, entre Ituano e União Barbarense, pelo Grupo 54. Esta partida só foi confirmada pelo departamento técnico da CBF após julgamento do STJD, sexta-feira, no Rio. A Internacional de Limeira pleiteava os pontos de um jogo na primeira fase, que beneficiaria o XV de Piracicaba. Mas o Tribunal não considerou o pedido, confirmando a permanência do Ituano. No último confronto do domingo, o Rio Branco-AC venceu o Atlético-RR, por 2 a 1, pelo Grupo 30, em Rio Branco.