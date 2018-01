Série C já tem 34 clubes classificados A quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, nesta quarta-feira, definiu mais 23 classificados para a segunda fase da competição. Ao todo, 34 times já garantiram lugar na luta pelas duas vagas para a Segunda Divisão do próximo ano. A segunda fase terá 56 dos 93 clubes que deram a largada na competição. Estão classificados: Nacional-AM (Grupo 1) e Rio Branco-AC (1), Atlético-RR (Grupo 2), Viana-MA (3), Chapadinha-MA (3), Imperatriz-MA (4), Flamengo-PI (5), Itapipoca-CE (6), Guarany-CE (6), ABC-RN (7), Campinense-PB (7), ASA-AL (8), Botafogo-PB (9) e Souza (9), Confiança-SE (11), Juazeiro-BA (11), Cuiabá-MT (13), Tocantinópolis-TO (14), Palmas-TO (14), CFZ-DF (15), Atlético-GO (15), Ituiutaba-MG (16), Rio Branco-MG (17), Ipatinga-MG (18), Estrela do Norte-ES (18), Americano-RJ (20), Volta Redonda-RJ (22), Sertãozinho-SP (23), Botafogo-SP (23), Atlético Sorocaba-SP (24), Inter de Limeira (25), União Barbarense-SP (26), União Bandeirante-PR (26) e Caxias-SC (SC). Confira todos resultados: Grupo 01 - Nacional-AM 3 x 1 Rio Negro-AM, CFA-RO 1 x 3 Rio Branco-AC; Grupo 02 - Ypiranga-AP 1 x 2 Atlético-RR; Grupo 03 - Viana-MA 0 x 0 Chapadinha-MA; Grupo 04 - Santa Inês-MA 1 x 1 Sampaio Correa-MA; Grupo 05 - Flamengo-PI 0 x 1 Caxiense-MA; Grupo 06 - Ferroviário-CE 2 x 3 Itapipoca-CE; Grupo 07 - ABC-RN 2 x 1 São Gonçalo-RN; Grupo 08 - Central-PE 4 x 1 Treze-PB; Grupo 09 - Souza-PB 1 x 0 Botafogo-PB; Grupo 10 - CSA-AL 3 x 1 Sergipe-SE; Grupo 11 - Confiança-SE 2 x 1 Itabaiana-SE e Lagartense-SE 1 x 4 Juazeiro-BA; Grupo 12 - Operário-MS 2 x 0 Cene-MS e Taveirópolis-MS 0 x 1 Comercial-MS; Grupo 13 - Jaciarense-MT 2 x 1 Cuiabá-MT; Grupo 14 - Palmas-TO 4 x 3 Tocantinópolis-TO; Grupo 15 - Goiatuba-GO 1 x 1 Atlético-GO; Grupo 16 - Uberlândia-MG 2 x 2 Ituiutaba-MG; Grupo 17 - Uberaba-MG 1 x 1 Bragantino-SP; Grupo 18 - Ipatinga-MG 1 x 0 Villa Nova-MG e Estrela do Norte-ES 1 x 0 Desportiva-ES; Grupo 19 - Goytacaz-RJ 2 x 1 Tupi-MG e Serra-ES 1 x 4 Rio Branco-ES; Grupo 20 - Rio Branco-RJ 0 x 4 Americano-RJ e Portuguesa-RJ 1 x 1 Macaé-RJ; Grupo 21 - Olaria-RJ 1 x 1 Cabofriense-RJ e Bangu-RJ 1 x 2 América-RJ; Grupo 22 - Friburguense-RJ 2 x 2 Volta Redonda-RJ, Grupo 23 - Botafogo-SP 1 x 1 Sertãozinho-SP; Grupo 24 - Rio Branco-SP 0 x 0 Santo André-SP; Grupo 25 - Internacional de Limeira-SP 3 x 0 Ituano-SP; Grupo 26 - Iraty-PR 1 x 2 União Barbarense-SP e União Bandeirante-PR 2 x 1 Maringá-PR; Grupo 27 - Ulbra-RS 2 x 2 Caxias-SC.