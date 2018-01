Série C já tem três classificados A primeira fase do Campeonato Brasileiro ainda está na sua metade e três times já garantiram vaga na seqüência da competição. Campinense-PB, Confiança-SE e Sertãozinho-SP venceram nesta quarta-feira conquistaram a classificação com tr ês rodadas de antecedência. Pelo Grupo 7 o Campinense venceu o ABC-RN por 2 a 0 e chegou a seis pontos. São Gonçalo-RN e o próprio ABC, com apenas um ponto, vão briga pela segunda vaga. O mesmo ocorre no Grupo 23, onde o Sertãozinho venceu seus dois primeiros jogos e deixou a briga para os rivais Comercial e Botafogo, que estão com um ponto cada. No Grupo 11 o Confiança venceu três partidas e chegou aos nove pontos. Como ainda há confrontos entre seus adversários, a vaga na segunda fase já está garantida. Juazeiro-CE, com seis, e Itabaiana-SE e Lagartense-SE, ambos com um, ainda sonham com a clas sificação. Complemento da rodada: Grupo 01 Nacional-AM 4 x 2 CFA-RO Rio Branco-AC 2 x 1 Rio Negro-AM Grupo 12 Taveirópolis-MS 2 x 2 Operário-MS.