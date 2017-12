Série C: Limoeiro e Americano empatam O Limoeiro não passou de um decepcionante empate em 1 a 1 com o Americano na tarde deste domingo, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), pela quarta rodada - a primeira do returno - do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C. Com o resultado, os donos da casa ficaram na quarta posição, com apenas um ponto, e praticamente sem chances de conseguir o acesso à Série B. Já o time carioca ficou na terceira colocação, com quatro pontos. Sem muitas aspirações no campeonato e jogando em Fortaleza porque seu estádio em Limoeiro do Norte (CE) não comporta 10 mil torcedores, o Limoeiro foi superior durante praticamente todo o primeiro tempo, com muitas jogadas pelo lado direito articuladas por Givanildo e Lequinha. O Americano, por sua vez, apostava nos contra-ataques mas exigiu algumas boas defesas de Marleudo. Somente aos 26 minutos, porém, é que o Limoeiro finalmente chegou ao gol. Em jogada pela direita, Givanildo cruzou rasteiro para a área e Paloma aproveitou a sobra de uma disputa de bola entre Marciano e a defesa do Americano. O gol, porém, alterou pouco o panorama do jogo. Na etapa final, o Limoeiro foi diminuindo o ritmo aos poucos e acabou cedendo espaços ao Americano. Mesmo jogando de forma mais agressiva, porém, o time de Campos falhava no momento da conclusão. Quando parecia que o resultado final já estava decretado, a pressão do Americano finalmente deu resultado: o empate, com um gol de Ciro completando grande jogada de Leandro Senna, já aos 46 minutos. Agora, o Limoeiro irá jogar com o União Barbarense, novamente em Fortaleza, no dia 21 de novembro. Já o Americano terá pela frente o Gama, em Campos dos Goytacazes (RJ), também no dia 21 de novembro.