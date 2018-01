Série C: mais quatro classificados Mais quatro clubes asseguraram suas vagas para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C após os oito jogos realizados neste sábado. Garantiram as vagas: River-PI no Grupo 5, Comercial-MS e Cene-MS no Grupo 12; e Ituano no Grupo 25. Pelo Grupo 5, o River-PI assegurou a segunda vaga ao vencer o Caxiense, por 1 a 0. O Flamengo-PI, com nove pontos, já estava classificado. O River, com seis, ficou em segundo e o Caxiense, em terceiro, com três pontos. No Grupo 11, o Juazeiro-BA venceu por 2 a 0 o Confiança-SE, mas os dois se classificaram com 12 pontos. O Itabaiana-BA venceu por 3 a 1 o Largatense-BA, mas eles terminaram, respectivamente, com sete e quatro pontos. No Grupo 12, o Comercial-MS venceu, por 2 a 1, o Operário-MS, enquanto o Taveirópolis-MS perdeu, por 2 a 1, para o Cene-MS. Passaram à segunda fase, Comercial, com 11 pontos, e Cene, com nove. Operário ficou com oito e Taveirópolis com quatro. Pelo Grupo 25, o Ituano se garantiu ao vencer por 1 a 0 o XV de Piracicaba, que acabou eliminado. A Internacional de Limeira terminou a fase com sete pontos, o Ituano com seis e o eliminado XV com quatro. A rodada da tarde apenas definiu o União Barbrense-SP como primeiro colocado do Grupo 26 ao empatar, em casa e sem gols, com o União Bandeirante-PR. Os dois já estavam classificados, o Barbarense, com 12, o Bandeirante com 11, enquanto estavam eliminados o Maringá-PR, com cinco, e o Iraty-PR com quatro pontos. Nesta tarde, o Maringá perdeu em casa para o Iraty, por 3 a 2. A segunda fase da competição vai reunir 56 clubes dos 93 que deram a largada na competição. As próximas três fases serão disputadas no sistema mata-mata com jogos de ida e volta. Os quatro finalistas vão disputar o título com um quadrangular, em dois tur nos. Campeão e vice garantirão o acesso à Série B em 2004. Confira todos resultados da rodada deste sábado: Grupo 05 - Caxiense-MA 0 x 1 River-PI Grupo 11 - Juazeiro-BA 2 x 0 Confiança-SE Grupo 11 - Itabaiana-SE 3 x 1 Lagartense-BA Grupo 12 - Comercial-MS 2 x 1 Operário-MS Grupo 12 - Taveirópolis-MS 1 x 2 Cene-MS Grupo 25 - Ituano 1 x 0 XV de Piracicaba Grupo 26 - União Barbarense 0 x 0 União Bandeirante Grupo 26 - Grêmio Maringá-PR 2 x 3 Iraty-PR.