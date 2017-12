Série C: Mogi Mirim pode garantir vaga O Mogi Mirim pode ser o primeiro clube paulista a garantir sua vaga na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Abrindo a quinta rodada, o time do interior vai enfrentar o Madureira, no Rio de Janeiro, às 15h, no confronto entre os líderes do Grupo 10, com sete pontos. Outros quatro jogos, com três clássicos regionais, acontecem neste sábado pela penúltima rodada. Às 16h, União São João e América fazem, em Araras, um jogo decisivo pelo Grupo 13, o mais equilibrado da competição. O time da casa lidera com seis pontos, ao lado do Ituiutaba-MG, mas está apenas um ponto na frente do América. A equipe de São José do Rio Preto está empatado com o Rio Branco, de Americana. No Mangueirão, em Belém, Abaeté-PA e Remo disputam a liderança do Grupo 3, que está com o Abaeté, que tem nove pontos, um a mais que o adversário. O vencedor garante a classificação com uma rodada de antecedência. Em Fortaleza, o Ferroviário, líder do Grupo 5 com nove pontos, faz o confronto cearense contra o Icasa, de Juazeiro do Norte, vice-líder com seis pontos. No norte do Paraná, às 20h30, Cianorte e Londrina jogam pelo Grupo 11. O time visitante, com 10 pontos, já está classificado. O Cianorte está em segundo na chave, com cinco pontos. Confira os jogos deste sábado pela Série C: Grupo 3: 16h - Abaeté-PA x Remo-PA Grupo 5: 17h - Ferroviário-CE x Icasa-CE Grupo 10: 15h - Madureira-RJ x Mogi Mirim-SP Grupo 11: 20h30 - Cianorte-PR x Londrina-PR Grupo 13: 16h - União São João-SP x América-SP