Série C: Paulistas brigam pela ponta América e Rio Branco se enfrentam, nesta sexta-feira, às 19h30, no Estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto, na busca da liderança do Grupo 13 do Campeonato Brasileiro da Série C. Este é um dos grupos mais equilibrados, completado ainda por União São João de Araras e Ituiutaba-MG, todos com três pontos em duas rodadas. O outro jogo da noite vai reunir Serra-ES e Ipatinga-MG. No final de semana, o América venceu o União, por 5 a 4, enquanto em Americana, o Rio Branco sofreu para vencer o Ituiutaba, por 1 a 0. No domingo pela manhã, o União São João vai até o interior de Minas Gerais encarar o Ituiutaba-MG. Em Serra, no interior capixaba, o Serra-ES recebe o Ipatinga-MG, em partida válida pelo Grupo 9, às 20h30, no Estádio Robertão. O time da casa estreou perdendo por 2 a 0 para o Americano-RJ, em seu único jogo até agora, já que o confronto na última sexta-feira, contra o Estrela do Norte-ES, acabou adiado para a próxima quarta-feira, dia 17, por falta de luz. Por outro lado, o Ipatinga começou perdendo por 2 a 1 para o Estrela do Norte-ES, mas se reabilitou na última rodada e venceu, por 3 a 1, o America no-RJ. Os paulistas - A rodada continua sábado, com mais duas partidas. Às 15h, Madureira e Atlético Sorocaba jogam pelo Grupo 10, no Rio de Janeiro, enquanto o Imperatriz-MA joga em casa diante do Parnahyba-PI, em jogo válido pelo Grupo 4, às 19h. No domingo, às 16 horas, o Mogi Mirim tenta sua primeira vitória no Grupo 10 encarando a Portuguesa Santista, em Santos.