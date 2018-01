Série C: paulistas lutam por 2 vagas Mais dois clubes paulistas podem garantir presença na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, neste domingo, quando se enfrentam pelo Grupo 13. O líder Atlético Sorocaba, com 7 pontos, vai até Limeira enfrentar a Internacional, que soma 5. Um simples empate classifica o time sorocabano. Em Ribeirão Preto, Comercial e Ituano, ambos com 6 pontos jogam entre si. O Ituano leva vantagem no critério de confronto direto contra o Comercial. Os confrontos diretos vão definir os classificados dentro do grupo mais equilibrado da competição. Esta é a última rodada da fase inicial, que apontará os 32 times que continuarão lutando pelo título. Confira os 22 jogos deste domingo: Rio Branco-ES x Ipatinga-MG,Volta Redonda-RJ x Olaria-RJ, Tuna Luso-PA x Ypiranga-AP, Tocantinópolis-TO x Águia de Marabá-PA, Comercial-SP x Ituano-SP, Inter de Limeira-SP x Atlético Sorocaba-SP , União Bandeirante-PR x Ponta Grossa-PR, Iraty-PR x Maringá-PR, América-RJ x Bangu-RJ, Santa Inês-MA x Imperatriz-MA, River-PI x Maranhão-MA, Treze-PB x Atlético Cajazeiras-PB, ABC-RN x Botafogo-PB, Itabaiana-SE x Palmeiras-BA, Colo Colo-BA x Fluminense-BA, Brasiliense-DF x Anápolis-GO, Inhumense-GO x CFZ-DF, Cene-MS x Novo Horizonte-GO, Atlético-GO x Villa Nova-MG Uberlândia-MG x Goiânia-GO, Nacional-AM x Ji-Paraná-RO e Atlético-RR x Rio Negro-AM.