Série C: paulistas x paraibanos O Botafogo da Paraíba garantiu a última vaga no quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C mesmo perdendo para o Palmas, em Tocantins, por 2 a 1, nesta quarta-feira à noite. No primeiro jogo, em João Pessoa, o alvinegro vencera por 5 a 2 pelo Grupo 79. A fase final vai ter dois clubes paraibanos - Botafogo e Campinense - e dois paulistas - Ituano e Santo André. A briga pelo título e pelo acesso à Série B em 2004 deve começar na próxima semana. Os quatro times vão se enfrentar em dois turnos, com campeão e vice garantindo o acesso. O Botafogo saiu na frente no Estádio Nilton Santos, com Helinho, aos 18 minutos. O artilheiro Ferdinando empatou aos 22 minutos do primeiro tempo e virou, cobrando falta, aos três minutos da etapa final. O time da casa, com um a menos desde o primeiro tempo, não conseguiu marcar os gols que precisava. Confira os resultados da rodada: Grupo 78 - Tuna Luso-PA 1 X 3 Campinense-PB (1 X 4); Grupo 79 - Palmas-TO 2 X 1 Botafogo-PB (2 X 5); Grupo 80 - Bragantino-SP 3 X 1 Santo André-SP (1 X 4); Grupo 81 - Ituano-SP 3 X 1 RS-RS (1 X 2).