Série C: paulistas x paraibanos O quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C começa nesta quinta-feira com dois confrontos entre paulistas e paraibanos. Em Itu, o Ituano recebe o Botafogo, de João Pessoa, enquanto no ABC o Santo André recepciona o Campinense, de Campina Grande. Às 20 horas, no Estádio Bruno José Daniel, o Santo André, com a quarta melhor campanha, vai receber o Campinense-PB, dono do melhor desempenho. A Rede Vida de Televisão fará a transmissão ao vivo para todo o Brasil. O técnico paulista, Luís Carlos Martins, sabe das dificuldades que encontrará. "É um time de qualidade. Vamos ser cautelosos, mas sempre pensando na vitória." O Ituano, terceira campanha, enfrentará o Botafogo-PB, às 20h30, no Estádio Novelli Júnior. Ruy Scarpino, treinador do time de Itu, está otimista. "Começar o quadrangular final vencendo será muito importante. Nosso time lutará com todas as forças para conquistar os três pontos." Formado durante a competição, o Ituano mostrou um crescimento técnico nas últimas rodadas, quando também chegou à final da Copa Estado de São Paulo. O outro finalista é, justamente, o Santo André. Este quadrangular é semelhante ao da Série B. Os dois primeiros colocados, por pontos ganhos, garantem acesso à Série B de 2004. Os jogos serão de ida e volta. Em caso de igualdade, será considerada a melhor campanha. A Série C de 2003 teve início no dia 17 de setembro, com 93 participantes. Passados três meses, a competição chega à sua fase decisiva, curiosamente, com dois clubes paulistas - Santo André e Ituano - e dois paraibanos - Botafogo e Campinense.