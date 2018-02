Série C: previsão de festa em Belém Remo e Novo Hamburgo estréiam neste sábado, às 17 horas, no quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C, em Belém (PA). A expectativa é que mais uma vez a torcida lote o Estádio Mangueirão, que tem sido um verdadeiro caldeirão para os adversários. À noite, em Natal (RN) jogam América e Ipatinga. Após dois turnos, campeão e vice vão subir para a Série B em 2006. A torcida tem sido o grande trunfo do Remo na competição. No último jogo contra o Nacional-AM, pelas quartas de final, 45.841 pessoas compareceram ao estádio, recorde da competição. Na primeira fase, o Remo integrou o Grupo 3 ao lado de São Raimundo-RR, Abaeté-PA e São José-AP. Na fase de mata-mata, eliminou o Tocantinópolis-TO, Abaeté-PA e Nacional-AM até chegar ao quadrangular. O time é dirigido pelo alagoano Roberval Davino. O Novo Hamburgo pegou na primeira formou o Grupo 15, com Iraty-PR, Joinville-SC e Adap-PR. Na segunda fase, eliminou o compatriota Gaúcho-RS. Nas oitavas, a vítima foi o Joinville-SC e nas quartas, o Vila Nova-MG. Como tem a melhor campanha entre os finalistas, o time gaúcho tem a vantagem na quadrangular final de fazer a última partida em casa, one é praticament imbatível. Seu técnico é Gilmar Iser, ex-zagueiro do Santo André. À noite se enfrentam América-RN e Ipatinga-MG. Na primeira fase, o Dragão, como é chamado o América, ficou no Grupo 6 ao lado de Vitória de Santo Antão-PE, Nacional de Patos-PB e Coruripe-AL. Nas fases seguintes eliminou Ferroviário-CE, Coruripe-AL e Treze-PB. O time ganhou força com a contratação do técnico Artur Neto. O Ipatinga-MG, campeão mineiro da temporada, começou no Grupo 9 com Americano-RJ, Estrela do Norte-ES e Serra-ES. Depois eliminou dois times paulistas: Mogi Mirim e Atlético Sorocaba. A última vítima foi o Ceilândia-DF. Ney Franco, ex-técnico de base do Cruzeiro, dirige o time do interior.