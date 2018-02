Série C: Quadrangular final definido Depois de uma rodada emocionante, foram definidos neste domingo à tarde os quatro finalistas do Campeonato Brasileiro da Série C e que vão disputar o quadrangular que apontará os dois times que subirão para a Série B em 2006. Cada representante é de uma região: Remo-PA (Norte), América-RN (Nordeste), Ipatinga-MG (Ipatinga) e Novo Hamburgo-RS (Sul). A tabela de jogos foi formada de acordo com a campanha na somatória de todas as fases do torneio. Assim, a primeira rodada terá os seguintes duelos: América-RN (4.º) x Remo (1.º) e Novo Hamburgo (3.º) x Ipatinga (2.º). Estes jogos serão realizados no dia 22/10, sábado. A rodada - Em Belém, o Remo sofreu, perdeu de 1 a 0 para o Nacional-AM, no Mangueirão, com 45.681 espectadores, recorde de público na Série C. Mas como havia vencido por 2 a 0 o jogo de ida, em Manaus, o time paraense garantiu sua vaga. Outro derrotado que também se classificou foi o América-RN, que esteve em Campina Grande (PB) e perdeu por 2 a 1 para o Treze-PB, mas levou a melhor no saldo de gols, já que tinha vencido, por 2 a 0, em Natal (RN). No interior gaúcho, em Novo Hamburgo, o time do mesmo nome venceu o Villa Nova-MG, por 2 a 1. O jogo de ida tinha terminado empatado por 3 a 3. Já o quarto classificado é mineiro: o Ipatinga, que empatou por 0 a 0 em casa, no sábado, diante do Ceilândia-DF, após vencer por 2 a 1, em Brasília (DF), na partida de ida.