Série C: quartas-de-final começam hoje Os times que estarão no quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro começarão a ser definidos neste sábado, quando acontecem os jogos de ida das quartas-de-final da competição. O Estado que está mais representado é o de Minas Gerais, que tem dois times na luta. Um deles é o Ipatinga-MG, que abre a rodada às 16 horas diante do Ceilândia-DF, em Brasília. O atual campeão mineiro foi o responsável na fase de mata-mata por eliminar os paulistas Mogi Mirim e Atlético Sorocaba. Já o Ceilândia-DF surpreendeu ao despachar o endinheirado CENE-MS e o tradicional Londrina-PR. Também representando Minas está o Villa Nova-MG, que recebe o Novo Hamburgo-RS, em Nova Lima. O Villa foi o único time a vencer os quatro jogos do mata-mata, batendo o Ituiutaba-MG e o Rio Branco-SP, enquanto o Novo Hamburgo-RS deixou para trás os "compatriotas" do Gaúcho-RS e bateu o Joinville-SC. A Série C ainda terá dois duelos regionais. Às 17 horas, em Manaus, Nacional-AM e Remo-PA fazem um dos mais tradicionais clássicos da região Norte do Brasil. Para chegar até aqui, o Nacional-AM eliminou o São Raimundo-PA e o Vila Aurora-MT. Nesta partida, o time amazonense estréia o técnico Luiz Carlos Winck, substituto de Ney da Matta, que pediu demissão nesta semana. Do outro lado, o Remo-PA derrotou na fase eliminatória o Tocantinópolis-TO e o Abaeté-PA. Outra rivalidade pode ser vista em Natal, onde o América-RN recebe o Treze-PB. O time potiguar, que se classificou para a Segunda Fase graças a escalação de jogadores irregulares do Nacional de Patos-PB, mostrou na segunda Fase que merecia ter chegado aos mata-matas ao derrotar o Ferroviário-CE, o time de melhor campanha da Primeira Fase, e depois o Coruripe-AL, que teve a segunda campanha. Times potiguares não são novidade no caminho do Treze-PB, que na fase anterior, passou pelo ABC-RN, depois de ter atropelado a Itabaiana-SE.