Série C: retrospecto favorece Ipatinga O Ipatinga terá um aliado importante para o duelo de domingo contra o América-RN, em casa, na última e decisiva rodada da Série C do Brasileirão: o estádio Epaminondas Mendes Brito. No Ipatingão, o time mineiro disputou 17 partidas em 2005, conquistando dez vitórias, cinco empates só perdendo duas delas, ambas para o Cruzeiro. Na Série C, o campeão mineiro defende uma longa invencibilidade atuando em seus domínios. A equipe disputou oito jogos no Ipatingão, com um retrospecto de cinco vitórias e três empates - aproveitamento de 75%. No quadrangular final, um vitória por 1 a 0 sobre o Remo e um empate em 2 a 2 com o Novo Hamburgo. A diretoria confirmou que dará R$ 300 mil ao elenco pelo acesso à Série B. Vice-líder com oito pontos, o time mineiro precisa vencer para não depender do resultado de Novo Hamburgo e Remo. América-RN - Ousado. É assim que o técnico Luís Carlos Martins quer sua equipe diante do Ipatinga. O time só precisa de um empate para se garantir na Série B em 2006. Para a decisão, Martins poderá contar com o atacante Paulinho Marília, que será julgado pelo STJD somente na segunda-feira. Remo - Depois de criticar os atacantes Maurílio e Capitão e o técnico Roberval Davino, a torcida foi ao treino do Remo, deu sossego aos jogadores e prometeu torcer pelo time, que precisa vencer o Novo Hamburgo, no interior gaúcho, para conseguir o acesso. Novo Hamburgo - A diretoria mandou o recado para que a comissão técnica use um time misto na última rodada, preservando os principais jogadores para as semifinais da Copa RS, onde disputa uma vaga na final contra o Juventude. O time joga nesta sexta-feira, em Caxias, e na terça-feira, em casa.