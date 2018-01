Série C: Rio Branco e Ceilândia avançam Rio Branco, de Americana, e Ceilândia-DF são os dois primeiros classificados para a terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Ambos garantiram suas vagas em casa, neste sábado à tarde, quando disputaram os jogos de volta. Os outros 14 classificados serão conhecidos neste domingo. O Rio Branco se garantiu no Grupo 29 ao vencer o Volta Redonda, por 1 a 0, com gol de Diogo, aos 10 minutos do primeiro tempo. Assim, devolveu a derrota de 2 a 1 no Rio de Janeiro, garantindo-se por ter marcado um gol fora de casa. O time de Americana, agora, espera o vencedor do confronto mineiro entre Ituiutaba e Villa Nova, pelo Grupo 30. No Grupo 28, O Ceilândia ficou com a vaga ao empatar em 1 a 1 com o CENE-MS. No jogo de ida, em Campo Grande, o time do Distrito Federal havia vencido por 2 a 1. Os dois gols saíram no segundo tempo. Marco Antônio, aos 20 minutos, para o visitante, e Abimael, aos 36, para os anfitriões. Na próxima fase, o Ceilândia-DF enfrenta o vencedor do confronto entre Londrina-PR e Paranoá-DF, pelo Grupo 27.