Série C: Rio Branco e Santista vencem O mata-mata do Campeonato Brasileiro da Série C foi aberto neste domingo. Entre os paulistas, dois duelos muito equilibrados. O Rio Branco venceu o Atlético Sorocaba por 1 a 0, em Americana, com gol de Zulu. E a Portuguesa Santista, jogando em casa, também fez 1 a 0 no União Barbarense, com gol de Rodrigão. Apesar de o mata-mata já ter começado, ainda foram disputados neste domingo dois jogos válidos pela primeira fase. Mais exatamente pelo grupo 12, interrompido durante um mês devido a problemas judiciais. Em Nova Friburgo, o Friburguense empatou com o Tupi por 1 a 1, enquanto o Ceilândia-DF assumiu a liderança ao bater o Americano por 1 a 0. Confira os resultados dos demais jogos disputados pela segunda fase: Cuiabá-MT 2 x 4 Gama-DF, Parnayba-PI 1 x 1 Sampaio Correa-MA, Trem-AP 0 x 1 Grêmio Coariense-AM, Palmas-TO 4 x 2 União-MT, Itacuruba-PE 2 x 2 Treze-PB, Campinense 1 x 3 Porto-PE, Serra-ES 4 x 3 Confiança-SE, Sergipe-SE 2 x 1 Villa Nova-MG, Novo Hamburgo-RS 3 x 1 Iraty-PR, Moto Clube-MA 0 x 0 Limoeiro-CE e Rio Branco-AC 5 x 0 Atlético Roraima-RR.