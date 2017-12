Série C: rodada favorece os mandantes A segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C foi caracterizada, mais uma vez, pela supremacia dos clubes mandantes. Dos 25 jogos realizados neste domingo, 18 times que atuaram em casa venceram. Dois duelos paulistas marcaram esta segunda rodada. Em São José do Rio Preto, pelo Grupo 13, o América venceu o União São João por 5 a 4. Em Santos, pelo Grupo 10, a Portuguesa Santista fez 1 a 0 no Atlético Sorocaba. Times mais tradicionais que disputam a competição também estiveram em campo. O Remo, que figurou muitos anos na Série A, venceu a primeira diante do Abaeté, também do Pará, por 2 a 1. O América-MG, que estreou com vitória no Rio de Janeiro, sobre a Cabofriense, perdeu em casa por 2 a 0 para o Villa Nova-MG. No duelo dos favoritos, Ipatinga-MG fez 3 a 1 em cima do Americano-RJ pelo Grupo 9. Dois jogos foram adiados. Itabaiana e Sergipe, pelo Grupo 8, jogarão terça-feira, por causa das chuvas no interior sergipano. Pelo Grupo 9, Serra e Estrela foi cancelado por falta de luz e não tem nova data confirmada. A rodada será completada na terça-feira com dois jogos pelo Grupo 2: Ji-Paraná-RO x São Raimundo-PA e Vila Aurora-MT x Luverdense-MT.