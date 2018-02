Série C: sai hoje o 1º classificado O primeiro classificado para o quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C será conhecido neste sábado, quando Ipatinga-MG e Ceilândia-DF farão o jogo de volta das quartas-de-final. A partida começa às 16 horas, no Ipatingão, e o time mineiro joga até por uma derrota de 1 a 0, já que venceu o primeiro duelo por 2 a 1. A rodada será completada no domingo com mais três jogos, todos a partir das 16 horas. Destaques para a partida entre Remo-PA e Nacional-AM, no Mangueirão, em Belém, e o confronto nordestino envolvendo Treze-PB e América-RN, em Campina Grande. Além disso, o Novo Hamburgo-RS recebe o Vila Nova-MG.