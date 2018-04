Série C: Santista e Barbarense avançam O Campeonato Brasileiro da Série C definiu neste sábado os times que avançam à segunda fase. Entre os paulistas, garantiram vagas Rio Branco e Portuguesa Santista, que se juntam à Atlético Sorocaba e União Barbarense, que já entraram em campo classificados. O Rio Branco conquistou a classificação no Grupo 14 após o empate sem gols com o União São João, em Araras. O time ainda contou com a ajuda do União Barbarense, que em casa derrotou o América por 2 a 1, com gols de Frontini e Brener, com Daniel diminuindo para os americanos. No Grupo 13, ocorreu o confronto lusitano entre Portuguesa Santista e Portuguesa-RJ, em Santos. O time da casa levou a melhor e venceu por 2 a 1, ficando com a vaga. Os gols paulistas foram marcados por Marcel e Tupã, enquanto Orlando diminuiu para os cariocas. No outro jogo, que não teve a mínima importância para a classificação, o Atlético Sorocaba venceu o América-RJ por 1 a 0, em Édson Passos, com gol de Clayton aos 13 minutos do segundo tempo. Mata-mata - Na segunda fase, que será disputada no sistema mata-mata, novos confrontos paulistas. O União Barbarense enfrenta a Portuguesa Santista, com o primeiro jogo em Santos. O Atlético Sorocaba enfrenta o Rio Branco, com o primeiro confronto sendo em Americana. Os jogos de ida serão no dia 12 e os de volta no dia 19. Ao todo, a rodada garantiu a classificação de 13 times, que se juntaram aos demais 17 que já entraram em campo classificados. Apenas o Grupo 12, que esteve paralisado durante muito tempo, ainda não está definido. Assim, Crac-GO e Cene-MS, classificados no Grupo 11, aguardam os seus adversários.