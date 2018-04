Série C segue com dois jogos nesta 4ª Em meio a disputa da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, o Grupo 12 chega nesta quarta-feira a sua quarta rodada, ainda pela primeira fase. Com a paralisação de mais de um mês devido uma briga judicial, este grupo só será finalizado no próximo dia 22. Por enquanto a disputa está muito equilibrada e nenhum clube conquistará uma das duas vagas por antecipação nesta rodada. O Ceilândia-DF lidera com seis pontos e joga em Campos dos Goytacazes com o Americano-RJ. Na última rodada, os times se enfrentaram em Brasília e o time da casa venceu por 1 a 0. O Americano ocupa a lanterna, com três pontos. Em Juiz de Fora ocorre a outra partida. Tupi-MG e Friburguense-RJ se enfrentam no estádio Mário Heleno, em situação igual. Na última rodada, empataram por 1 a 1 em Nova Friburgo e ambos possuem quatro pontos. Os dois jogos começam à 20h30.