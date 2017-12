Série C: só vitória salva Barbarense Campeão brasileiro da Série C em 2004, o União Barbarense está prestes a voltar para a terceira divisão em 2006. O Barbarense enfrenta o Vitória nesta terça-feira, às 20h30, no Estádio Antônio Guimarães e somente vencendo evita o rebaixamento antecipado no Campeonato Brasileiro da Série B. A derrota para o São Raimundo, por 1 a 0, deixou o time na 20.ª posição, com 20 pontos, a cinco pontos do Paulista, primeira equipe fora da zona do descenso. O time paulista terá que vencer Vitória e Anapolina, nas duas rodadas finais, e ainda torcer por uma combinação de resultados. A equipe baiana, com a derrota por 2 a 1 para o Ceará, em Salvador, praticamente abandonou as chances de passar de fase e passou a pensar mais em evitar a queda à Série C. O Vitória está na 13.ª colocação, com 26 pontos. O técnico José Carlos Serrão deverá fazer apenas uma mudança. O zagueiro Valdir volta, após cumprir suspensão, no lugar de Xandão. O artilheiro do time, o experiente atacante Gilson Batata, deverá continuar de fora. Ele e Serrão se desentenderam na última semana e o jogador nem mesmo viajou para Manaus. Para tentar a recuperação após duas derrotas seguidas, o técnico Renê Simões poderá contar com a volta do zagueiro Marcelo Heleno. Com isso, Itamar volta ao banco de reservas.