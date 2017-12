Série C: Sorocaba arranca empate no Rio O Atlético Sorocaba empatou por 1 a 1 com o Madureira-RJ, na casa do adversário, pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, neste sábado. Os dois gols saíram no segundo tempo e o time paulista, comandado pelo técnico Pintado, atuou praticamente toda a etapa final com um jogador a menos. Ainda assim, o Sorocaba saiu na frente com Cleiton, aos 4 minutos. O Madureira passou a pressionar e empatou através do atacante Josafá, ex-Fluminense, aos 14 minutos, de cabeça. O resultado deixou o Atlético Sorocaba com dois pontos e na terceira posição do Grupo 10, enquanto Madureira segue invicto e isolado na liderança, com sete pontos.