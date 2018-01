Série C: Sorocaba continua, Mogi fora O Atlético de Sorocaba garantiu sua vaga na terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série C ao vencer o Serra-ES por 2 a 1, neste domingo à tarde, em Sorocaba (SP), num final de partida emocionante. O gol da vitória foi marcado por Kim, aos 44 minutos do segundo tempo. Seu adversário, agora, será o Ipatinga-MG que, nos pênaltis, eliminou o Mogi Mirim por 4 a 2, depois do empate no tempo normal por 2 a 2. Como tinha perdido no jogo de ida, por 4 a 3, o Atlético Sorocaba precisava vencer por até três gols. Mas sofreu, porque saiu atrás com um gol de Índio, aos 40 minutos do primeiro tempo, cobrando pênalti. Júlio César empatou, de falta, aos 26 e Kim, de cabeça, completou a virada aos 44 minutos do segundo tempo. Passada a emoção do jogo, a expectativa era pelo adversário da nova fase. Ipatinga e Mogi Mirim empataram por 2 a 2, em Minas Gerais, repetindo o placar do primeiro jogo, no interior paulista. Ânderson, de falta, e Willian, de cabeça, marcaram para o time mineiro, enquanto Josué e Roberto anotaram para o time paulista, que nos pênaltis perdeu por 4 a 2. O futebol paulista, agora, só tem dois clubes na terceira fase. No sábado, o Rio Branco se garantiu ao vencer o Volta Redonda por 1 a 0 - tinha perdido por 2 a 1, no interior carioca. Na terceira fase vai enfrentar o Villa Nova-MG que despachou o Ituiutaba, por 3 a 0 - já tinha vencido o primeiro jogo por 3 a 1. Confira os resultados dos jogos de volta da segunda fase: Sábado - Rio Branco-SP* 1 x 0 Volta Redonda-RJ e Ceilândia-DF* 1 x 1 Cene-MS. Domingo - Coruripe-AL* 6 x 2 Icasa-CE; Glória-RS 0 x 0 Joinville-SC*; Sergipe-SE 0 x 0 ABC-RN*; Londrina-PR* 1 (4) x 0 (3) Paranoá-DF; Remo-PA* 4 x 1 Tocantinópolis-TO; Treze-PB* 4 x 0 Itabaiana-SE; Villa Nova-MG* 3 x 0 Ituiutaba-MG; Novo Hamburgo-RS* 3 x 1 Gaúcho-RS; Ipatinga-MG* 2 (4) x 2 (2) Mogi Mirim-SP; e Atlético Sorocaba* 2 x 1 Serra-ES. Obs.: * Classificado / Não inclui os jogos Nacional-AM x São Raimundo-PA, Vila Aurora-MT x Independência-AC; Moto Clube-MA x Abaeté e Ferroviário-CE x América-RN, que estão sendo disputados neste domingo.