Série C: Sorocaba e Mogi tem que vencer Dois clubes paulistas tentam garantir suas vagas no Campeonato Brasileiro da Série C, neste domingo, quando fazem o jogo de volta da segunda fase. Atlético Sorocaba e Mogi Mirim entram em campo com a obrigação de vencer para seguirem sonhando com o título. O Atlético Sorocaba joga diante do Serra-ES, em casa, e tem que vencer por 1 a 0, já que perdeu por 4 a 3 o jogo de ida. Se o time capixaba marcar mais do que três gols, o time terá que vencer por dois gols de diferença. O Mogi Mirim vai até o Vale do Aço, em Minas Gerais, onde encara o Ipatinga. No primeiro jogo, os dois times empataram em 2 a 2 e, com isso, o time do interior paulista precisa vencer por qualquer diferença de gols ou empatar acima de três gols. Caso Mogi e Atlético Sorocaba se classifiquem, irão se enfrentar nas oitavas-de-final. Segundo o regulamento, em caso de empate em pontos e em saldo de gols, o critério de desempate é gols marcados fora de casa. Outros 12 jogos acontecerão neste domingo. Após esta rodada, sobrarão apenas 16 times para brigar pelo título da temporada. Campeão e vice vão subir à Série B em 2006. Confira os jogos da rodada deste domingo (horário de Brasília): 15 horas - Coruripe-AL x Icasa-CE e Glória-RS x Joinville-SC. 15h15 - Sergipe-SE x ABC-RN. 15h30 - Londrina-PR x Paranoá-DF. 16 horas - Remo-PA x Tocantinópolis-TO; Treze-PB x Itabaiana-SE; Villa Nova-MG x Ituiutaba-MG; Novo Hamburgo-RS x Gaúcho-RS; Ipatinga-MG x Mogi Mirim-SP; e Atlético Sorocaba x Serra-ES. 17 horas - Moto Clube-MA x Abaeté-PA; Ferroviário-CE x América-RN; e Nacional-AM x São Raimundo-PA. 19 horas - Vila Aurora-MT x Independência-AC.