Série C tem briga acirrada por liderança na fase final

A disputa acirrada pela liderança da fase final da Série C do Campeonato Brasileiro promete novas emoções, nesta quinta-feira à noite, quando acontece a 12.ª rodada, com quatro jogos, a partir das 20h30. Em Salvador, Bahia e ABC, que dividem a liderança, com 20 pontos cada, se enfrentam na Fonte Nova. O Bragantino, terceiro colocado também com 20 pontos, recebe o Crac, em Bragança Paulista. Bahia e ABC estão iguais em pontos, mas o time potiguar leva vantagem no número de vitórias - seis contra cinco. Vindo de dois triunfos seguidos, o último sobre o Nacional-PB, em casa, por 1 a 0, o ABC é o responsável pela última derrota do Bahia, pela terceira rodada: 4 a 3, em Natal. Desde então, a equipe baiana manteve uma série invicta de sete partidas e, na última rodada, bateu o Barras, fora de casa, por 2 a 0. O Bragantino perde a segunda colocação para o Bahia no saldo de gols (seis contra sete), e recebe o Crac. Invicto até a última rodada, quando perdeu para o Vila Nova, por 2 a 0, em Goiânia, o time paulista ficou em situação complicada e se sofrer um novo revés pode sair pela primeira vez do G-4. O grupo de acesso é, aliás, a meta do Crac, quinto colocado, com 18 pontos, que ganhou sobrevida com a vitória em casa sobre o Atlético-GO, por 1 a 0. Em Goiânia, Atlético e Vila Nova fazem o clássico goiano. Para o primeiro, o confronto é decisivo e somente a vitória interessa, uma vez que ocupa, atualmente, a sexta colocação, com 15 pontos. O Vila soma 19 pontos, na quarta posição, e busca embalar após quebrar a invencibilidade do Bragantino. Sem chance nenhuma de acesso, o confronto entre Nacional e Barras, em Campina Grande, tem um atrativo. Os dois times vão estrear novos técnicos. No Nacional, lanterna, com apenas dois pontos, e que vem de quatro derrotas seguidas, Reginaldo Sousa pediu demissão. Em sete partidas, ele sofreu seis derrotas e obteve um empate. Para seu lugar, a diretoria trouxe de volta Raimundo Lima, que já comandou o time durante esta Série C. No Barras, a situação é mais conturbada. Alegando ter sofrido interferência do presidente e prefeito da cidade, Manin Rêgo, Valter Maranhão pediu demissão. Na seqüência, denúncias de que o goleiro Isaías teria recebido R$ 15 mil do ABC para facilitar a vitória adversária, por 3 a 1, pela oitava rodada, fizeram com que o jogador fosse afastado. No entanto, um dia depois, a diretoria o reintegrou. Dentro de campo, a equipe piauiense é apenas a sétima colocada, com sete pontos.