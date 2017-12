Série C tem dois jogos nesta sexta Dois jogos movimentam nesta sexta-feira à noite o Campeonato Brasileiro da Série C. Curiosamente, um encerra a primeira rodada e o outro já dá início à segunda. Estreando, o São Raimundo-PA recebe o Vila Aurora-MT, às 21h30, no Pará, pelo Grupo 2. Uma hora antes, o Serra-ES, que perdeu para o Americano-RJ, por 2 a 0, faz o clássico do Espírito Santo contra o Estrela do Norte, que venceu o Ipatinga-MG, por 2 a 1. O confronto é válido pelo Grupo 9.