Série C tem dois jogos quarta à noite Dois jogos adiados (válidos pela segunda rodada) do Campeonato Brasileiro da Série C serão realizados nesta quarta-feira à noite. Às 20h30, Serra-ES e Estrela do Norte-ES fazem o clássico capixaba no Estádio Robertão, em Serra. Este jogo deveria ter ocorrido no dia 5, mas foi adiado devido a falta de luz. Os dois times estão empatados com três pontos no Grupo 9 e quem vencer, se junta ao Americano-RJ na liderança. No mesmo horário, em Natal (RN), o América-RN recebe o Nacional de Patos-PB, ambos vice-líderes do grupo 6, com três pontos. O líder é o Coruripe, com 9, enquanto o Vitória de Santo Antão-PE é o lanterna sem somar pontos em três rodadas. O jogo estava marcado inicialmente para o dia 7 e teve a data mudada em virtude de um acidente automobilístico ocorrido duas semanas atrás envolvendo quatro jogadores do Nacional e que deixou paraplégico o atacante Bruno Recife.