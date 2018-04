Série C tem duas partidas amanhã O Campeonato Brasileiro da Série C volta a ser disputado nesta quarta-feira, às 20h30, com a realização de dois jogos pelo grupo 10. Ambos são válidos pela quarta rodada e só serão disputados agora porque a chave teve o seu início retardado, devido a algumas pendências judiciais. Único invicto, o Serra-ES enfrenta o Villa Nova-MG em Nova Lima e uma nova vitória praticamente o classifica para a segunda fase. Tem sete pontos, na liderança. O time mineiro é o segundo colocado, com quatro pontos, e sua única derrota foi justamente para o Serra, na última rodada, por 3 a 1. Na outra partida, o Ipatinga-MG busca os seus primeiros pontos e se não vencer o Estrela-ES, em Cachoeira do Itapemirim, estará eliminado, com duas rodadas de antecedência. O Estrela também ficará em situação delicada em caso de derrota, já que tem quatro pontos.