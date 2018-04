Série C tem duas partidas amanhã Dois jogos movimentam o Campeonato Brasileiro da Série C nesta quinta-feira. Embora a segunda fase já comece no fim de semana, o grupo 12 ainda não definiu seus dois primeiros classificados. Com a briga judicial envolvendo o Ceilândia e o Paranoá, ambos do Distrito Federal, a disputa dos jogos desse grupo ficou paralisada por quase um mês. Somente na semana passada, após a vitória do Ceilândia nos tribunais, é que os jogos voltaram a ser realizados. Na segunda-feira, o Friburguense-RJ estreou com vitória sobre o Ceilândia, por 3 a 1. No dia 1º de agosto, quando o campeonato começou, o Tupi-MG já tinha derrotado o Americano-RJ por 2 a 1. Nesta quinta-feira, às 15h30, o Ceilândia joga em casa, no estádio Abadião, contra o Tupi. E às 20h30 ocorre o duelo carioca entre Americano e Friburguense no estádio Godofredo Cruz, em Campos. Somente no dia 22 será concluída a fase de classificação. Até lá, Crac-GO e Cene-MS, classificados no grupo 11, ficam sem atuar pela segunda fase, aguardando os adversários que vão sair dessa chave 12.