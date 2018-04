Série C tem duelo paulista amanhã O returno da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C começa neste sábado, com a realização de três partidas. Às 16 horas, ocorre o confronto paulista entre Rio Branco e América, no estádio Décio Vitta, em Americana. O Rio Branco empatou os três jogos, enquanto o América empatou dois e perdeu um. Ambos integram o grupo 14, que tem ainda União Barbarense e União São João. No grupo 3, que tem apenas três times, Cuiabá-MT e Ji-Paraná-RO fazem a terceira partida no torneio também neste sábado. O time roraimense perdeu os dois jogos e uma nova derrota praticamente o elimina. O Cuiabá tem três pontos e se vencer se iguala ao União-MT, que folga nesta rodada. Completando os jogos deste sábado, a Catuense-BA recebe o Confiança-SE no estádio Antônio Pena, em Catu, às 20h30, pelo grupo 9. A Catuense tem quatro pontos, um a mais do que o adversário desta rodada. No domingo, a rodada será completada com a realização de 24 partidas.