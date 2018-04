Série C tem jogos da segunda rodada Dois jogos, ainda válidos pela segunda rodada, dão seqüência ao Campeonato Brasileiro da Série C nesta quarta-feira. O Grupo 10, que é formado por clubes de Minas Gerais e do Espírito Santo, sofreu um atraso nos jogos, já que os capixabas ainda não haviam definido os seus representantes. Em Nova Lima, O Villa Nova-MG tenta manter a liderança contra o Ipatinga-MG, às 20h30, no estádio Castor Cifuentes. No primeiro jogo, o time da casa venceu o Estrela do Norte-ES por 1 a 0, fora de casa. Já o Ipatinga perdeu para o Serra-ES pelo mesmo placar e até trocou de treinador. Saiu Wantuil Rodrigues e entrou Ademir Fonseca, que vinha trabalhando no Mogi Mirim na Série B. Na outra partida do grupo, o Serra recebe o Estrela-ES, às 20h30, no estádio Roberto Costa. Caso conquiste nova vitória, o Serra dará um grande passo para ficar com uma das duas vagas na segunda fase.