Série C tem rodada final por vagas e pelo título

Com Bragantino e Bahia já garantidos na Série B do próximo ano e sonhando, agora, com o título da temporada, ABC, Atlético-GO, Vila Nova-GO e Crac-GO disputam, nessa quarta-feira, as duas vagas restantes. Esta será a 14.ª rodada, a última da fase final, do Campeonato Brasileiro da Série C. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados Os favoritos são os goianos Atlético e Vila, que chegam à decisão entre os quatro primeiros colocados e dependendo apenas de suas forças contra adversários eliminados. O Atlético, terceiro colocado, com 21 pontos, encara o Barras, sétimo, com sete, em Teresina. O time goiano vem de duas vitórias seguidas, a última sobre o ABC, por 2 a 0, enquanto o Barras perdeu as duas últimas partidas. Mas deve ter um prêmio extra para derrubar o Atlético. Em Goiânia, com direito à promoção de ingresso, o Vila Nova recebe o lanterna Nacional-PB. O time de Túlio Maravilha, artilheiro isolado com 25 gols, é o quarto colocado, com 20 pontos, assim como o ABC, mas leva vantagem no saldo de gols: 4 contra -2. Por isso, o Vila, que vem de empate, por 0 a 0, com o Bahia, em Salvador, e não vence há dois jogos, precisa fazer o dever de casa. Mas quem pensa que Nacional e Barras estão desmotivados, se enganam. O ABC, que recebe o Bragantino, em Natal, estuda premiar, com até R$ 200 mil, os jogadores dessas duas equipes, caso consigam parar os adversários diretos pela vaga. No entanto, o time potiguar, quinto colocado e que vem de duas derrotas seguidas, tem de passar pelo Bragantino, líder, com 26 pontos. O time paulista está embalado pela conquista do acesso e duas vitórias seguidas, a última sobre o Barras, por 3 a 1. Agora, o objetivo é o título. Para isso, o Braga só precisa de uma vitória, ou pode levantar o caneco até mesmo se empatar ou perder. Essas últimas possibilidades serão concretizadas somente se o Bahia não vencer o Crac, em Uberlândia. Os baianos têm 24 pontos, na segunda colocação. Mas o Crac também precisa da vitória, porém, para atingir outro objetivo: um acesso distante. Além de vencer o Bahia, o time goiano de Catalão, sexto colocado, com 18 pontos, tem que torcer por um tropeço de dois dos três postulantes à vaga (ABC, Vila e Atlético). E o Crac ficará somente na torcida mesmo, uma vez que sua diretoria descartou enviar mala branca para Barras, Nacional e Bragantino.