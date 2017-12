Série C terá dois jogos nesta quarta Marcado pelo forte equilíbrio, o Campeonato Brasileiro da Série C terá a disputa da terceira rodada do quadrangular final, nesta quarta-feira, com dois confrontos: Ipatinga-MG x Novo Hamburgo-RS e América-RN x Remo-PA. Os quatros times somam o mesmo número de pontos (3) e o mesmo saldo de gols (0). O time potiguar lidera por ter marcado mais gols: três, contra dois de Ipatinga e Novo Hamburgo e apenas um do Remo. Nas duas primeiras rodadas prevaleceu o fator campo, com vitórias dos mandantes. No estádio Ipatingão, às 17 horas, o Ipatinga busca sua segunda vitória consecutiva nesta fase frente ao Novo Hamburgo. A equipe mineira faz seu segundo jogo seguido em casa e só pensa na vitória porque nas duas próximas rodadas atuará longe de sua torcida. O time gaúcho vem de vitória em casa sobre o América-RN, por 2 a 1, e busca pelo menos um ponto no interior mineiro. Em Natal, o América estréia o técnico Luís Carlos Martins, contratado na segunda-feira para substituir Artur Neto, diante do Remo. Os dois clubes perderam na última rodada.