Série C: última rodada do Grupo 12 O Grupo 12 do Campeonato Brasileiro da Série C enfim vai terminar. Será nesta quarta-feira à noite, com duas partidas: Americano-RJ x Tupi-MG e Ceilândia-DF x Friburguense-RJ. Este grupo está atrasado em relação aos outros por causa de brigas judiciais de clubes com suas federações no mês de agosto. No estádio Godofredo Cruz, em Campos (RJ), o Americano recebe o Tupi num jogo que definirá um dos classificados. O time carioca possui nove pontos e avança com um empate. O Tupi tem sete e só se classifica se vencer a partida. Já o jogo entre Ceilândia-DF e Friburguense-RJ será no estádio Serejão, em Taguatinga (DF), uma vez que o Abadião, estádio do Ceilândia, não possui sistema de iluminação. Por ser a última rodada, a CBF programou os dois jogos para o mesmo horário: às 20h30. O Ceilândia, também com nove pontos, está praticamente classificado. Para ser eliminado, precisa perder para o Friburguense e o Tupi ainda precisa derrotar o Americano. Ainda assim, neste caso a classificação seria definida no saldo de gols, entre Ceilândia e Americano. Quem se classificar na primeira colocação, enfrenta na segunda fase o Cene-MS, que ficou na segunda colocação do Grupo 11. O segundo colocado enfrenta o Crac-GO, campeão do Grupo 11.