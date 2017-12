Série C: União Barbarense ganha a 2ª O União Barbarense está muito bem na sua caminhada rumo a Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira à noite, pela segunda rodada do quadrangular final da Série C, derrotou no Estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães o Limoeiro por 3 a 2. Com o resultado, o União divide a liderança da competição com o Gama, ambos com seis pontos. O time do Distrito Federal derrotou o Americano-RJ por 1 a 0, também nesta quarta-feira. Americano e Limoeiro ainda não pontuaram nesta fase. No final de semana, o Uniãso Barbarense pega o Gama, em Santa Bárbara d?Oeste, enquanto o Americano recebe o Limoeiro, em Campos dos Goytacazes (RJ). A partida começou bastante movimentada e o Limoeiro logo demonstrou que não iria ficar somente na defesa. Aos dois minutos, Lequinha chutou rasteiro e acertou a trave de Neneca, dando um grande susto na torcida. Na seqüência, o atacante Zaltron teve que ser substituído, contundido. O que poderia ser um problema para o União, porém, acabou sendo a solução. Marco Aurélio entrou em seu lugar e abriu o marcador. Aos 17 minutos, ele apareceu na segunda trave e escorou de cabeça o cruzamento de Jorginho, que veio da esquerda. A torcida mal comemorou o gol e o Limoeiro chegou ao empate, também pela esquerda. A bola foi cruzada e a zaga do União falhou. O atacante Marciano não vacilou e empurrou para as redes. No segundo tempo, o Limoeiro recuou e o União foi para o ataque. Em um lance mais do que inusitado, o clube marcou o segundo gol. Aos 24 minutos, em cobrança de lateral, Jorginho colocou força nos braços e mandou a bola no travessão de Marleudo. O goleiro ficou apenas olhando e Marco Aurélio mostrou rapidez, batendo para o gol. O time da casa ainda ampliou cinco minutos depois. Marco Aurélio, o grande nome da partida, escapou pela direita e chutou para o meio da área. Frontini dominou, virou e bateu e a bola bateu na mão do zagueiro Aroldo. O zagueiro ficou indeciso e, mesmo caído, o atacante completou para as redes. No final, o Limoeiro descontou com Paloma, em cobrança de pênalti.