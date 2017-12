Série C: União São João tenta ganhar Lanterna do Grupo 13 do Campeonato Brasileiro da Série C, com apenas três pontos em três jogos, o União São João busca a reabilitação diante do Ituiutaba-MG, neste sábado, às 16 horas, no Estádio Hermínio Ometto, em Araras. Outros dois jogos serão disputados na abertura da quarta rodada, a primeira do returno, que terá 24 jogos domingo. Na realidade, o time paulista tenta dar o troco no adversário mineiro que na outra semana venceu por 4 a 2, em Minas Gerais. O Ituiutaba lidera com seis pontos e, caso vença, ficará praticamente com uma das duas vagas na segunda fase. Pelo Grupo 14, também às 16 horas, o Volta Redonda-RJ, terceiro, com três pontos, recebe o América-MG, com dois pontos. Um pouco mais tarde, às 21 horas, em Ji-Paraná, interior de Rondônia, o Ji-Paraná-RO, com apenas um ponto, joga diante do Vila Aurora-MT, líder, com sete, no Grupo 2. A partida entre Luverdense-MT e São Raimundo-PA, em Lucas do Rio Verde, que deveria acontecer no domingo, foi transferida para terça-feira já que a delegação do Pará não encontrou passagens em tempo hábil.