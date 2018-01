Série C: vagas para Bragantino e Santo André Mais dois clubes paulistas garantiram suas vagas na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C após a realização da última rodada de classificação, neste domingo. O Bragantino venceu o Rio Branco-MG, por 3 a 1, e terminou na liderança do Grupo 17, com sete pontos. O Santo André, mesmo perdendo em casa para o Atlético Sorocaba, por 1 a 0, ficou com a segunda vaga do Grupo 24, com quatro pontos e melhor saldo de gols(menos um) do que o Rio Branco de Americana (menos três), que acabou eliminado . Outros dois times paulistas perderam suas vagas em casa: a Portuguesa Santista e a Francana. A Briosa perdeu em casa para o Friburguense, por 1 a 0, ficando eliminada no Grupo 22. A Francana também perdeu por 1 a 0, em casa, para o Uberlândia, ficando fora pelo Grupo 16. Apenas cumprindo tabela, Sertãozinho e Comercial empataram em 1 a 1, pelo Grupo 23, onde se classificaram Sertãozinho e Botafogo. Com isso, os times paulistas encerraram a participação da primeira fase com o saldo positivo. Dos 13 clubes que iniciaram, oito se classificaram e cinco estão fora. Além de Rio Branco, Portuguesa Santista (Grupo 22), Francana (Grupo 16), Comercial (Grupo 23) e XV de Piracicaba (Grupo 25) não jogam mais pela Série C. Os classificados, além de Bragantino e Santo André são: Sertãozinho e Botafogo (Grupo 23), Atlético Sorocaba (Grupo 24), Internacional de Limeira e Ituano (Grupo 25) e União Barbarense (Grupo 26).