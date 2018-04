Série C: Villa Nova vence o Serra Duas partidas do Grupo 10 fecharam a quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C nesta noite. Em Nova Lima, o Villa Nova venceu o Serra-ES por 2 a 0, gols marcados por Mateus e Éverton, ambos no segundo tempo. Com o resultado, o clube mineiro assume a liderança do grupo com nove pontos. Os capixabas, que estavam em primeiro até essa rodada, aparecem agora em segundo com sete. No outro jogo da noite, Estrela do Norte-ES e Ipatinga-MG empataram em 0 a 0, em Cachoeira do Itapemirim. O resultado não foi bom para os dois times que continuam fora da zona de classificação à segunda fase. O clube do Espírito Santo está em melhor situação. Soma cinco pontos, enquanto os mineiros têm apenas um.