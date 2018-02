Série C vira atração na televisão O torcedor do Remo-PA poderá acompanhar, ao vivo, os três jogos que o time disputará fora de Belém neste quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. O grupo RBA fechou, na última quarta-feira, a negociação que lhe dará os direitos de transmitir as partidas que o Remo fará em Ipatinga (MG), neste sábado, em Natal (contra o América, em 2 de novembro) e em Novo Hamburgo (dia 20 de novembro). A emissora será a única empresa comercial paraense a mostrar estas partidas ao vivo. Neste sábado, o confronto contra o Ipatinga será às 16h. A CBF informou que não existem direitos de transmissão das partidas da Série C, o que abriu a possibilidade da empresa negociar diretamente com o clube. O investimento total é de R$ 150 mil. O América-RN também terá seu jogo transmitido ao vivo. A TV União, antiga TV Potiguar, confirmou a transmissão ao vivo da partida entre Novo Hamburgo e América, no próximo domingo, às 17 horas (horário de Brasília). O Novo Hamburgo terá casa cheia diante do time potiguar. De acordo com o vice-presidente de administração e finanças, Rosalvo Johann, serão disponibilizados 10.200 ingressos para a torcida gaúcha.