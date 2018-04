Série D define classificados e confrontos da segunda fase

Para esta última rodada, 13 clubes entraram em campo classificados, sejam como primeiros ou como segundos melhores, entre eles três paulistas: São Bento, Ituano e Linense. Enquanto ituanos e sorocabanos passaram como líderes de suas chaves (A17 e A14, respectivamente), o Linense acabou derrotado pelo Inter de Lages, dentro de casa, por 1 a 0, e acabou perdendo a ponta do Grupo A16 para o time catarinense.

Classificado como um dos segundos melhores, o time de Lins fará um duelo paulista contra o Ituano. Ano passado eles foram finalistas da Copa Paulista, cujo título ficou com o Linense. O São Bento terá pela frente o Brusque. O Audax, por outro lado, terminou a quarta divisão sem nenhuma vitória. Na despedida, o time de Osasco acabou derrotado pelo Boavista, por 2 a 0, no José Liberatti.

Entre os times que avançaram, o destaque do dia foi o Espírito Santo. Com gol aos 47 minutos do segundo tempo, o time capixaba venceu a Caldense, por 1 a 0, fora de casa, e garantiu a última vaga entre os segundos colocados, eliminando o Nacional-AM.

CONFRONTOS - Na segunda fase, haverá confrontos no formato de mata-mata. Os 16 melhores líderes enfrentam o pior líder e os 15 segundos colocados. Os duelos acontecem de acordo com as campanhas de cada equipe, sempre com o melhor encarando o pior e assim subsequentemente.

A segunda fase da Série D é definida com os 17 primeiros colocados de cada grupo, mais os 15 melhores segundos colocados. O pior líder vai para o Bloco 2, com os times que ficaram na segunda colocação, enquanto os demais 16 ficam no Bloco 1.

Confira os confrontos:

Grupo B1 - Atlético Acreano x Nautico-RR

Grupo B2 - Princesa dos Solimões-AM x Palmas

Grupo B3 - São Raimundo-PA x Juazeirense

Grupo B4 - Águia Marabá x Moto Club

Grupo B5 - Altos-PI x América-PE

Grupo B6 - CSA x Parnahyba-PI

Grupo B7 - Globo-RN x Campinense

Grupo B8 - Uniclinic-CE x Itabaiana-SE

Grupo B9 - Ceilândia x Aparecidense

Grupo B10 - 7 Dourados-MS x Fluminense de Feira

Grupo B11 - Volta Redonda x URT

Grupo B12 - Caldense x Anápolis

Grupo B13 - São Bento x Brusque

Grupo B14 - J.Malucelli x Espírito Santo

Grupo B15 - Inter Lages x Caxias

Grupo B16 - Ituano x Linense

Confira os resultados da sexta rodada:

Trem-AP 0 x 1 Atlético-AC*

Nacional-AM 2 x 1 Genus-RO

Baré-RR 0 x 4 Princesa do Solimões-AM*

São Francisco-AM 1 x 2 Palmas*

Rondoniense-RO 2 x 1 São Raimundo-PA*

Rio Branco-AC 1 x 1 Náutico-RR*

Moto Club-* 4 x 0 Santos-AP

Tocantinópolis 0 x 2 Águia-PA*

Icasa 0 x 4 Juazeirense*

Altos-PI* 4 x 1 Maranhão

Central-PE 1 x 1 Guarani de Juazeiro

CSA* 1 x 1 Parnahyba-PI*

América-PE* 2 x 1 Galícia-BA

Globo-RN* 1 x 1 Sousa-PB

Uniclinic-CE* 4 x 0 Serra Talhada-PE

Itabaiana-SE* 3 x 0 Potiguar

Campinense* 1 x 0 Murici-AL

Fluminense de Feira *0 x 0 Sergipe

Comercial-MS 0 x 2 Ceilândia*

Aparecidense* 3 x 2 Araguaia-MT

Sinop-MT 0 x 2 Anápolis*

Luziânia 0 x 0 Sete de Dourados-MS*

Volta Redonda* 4 x 0 Goianésia

Desportiva 0 x 1 URT*

Caldense* 0 x 1 Espírito Santo*

Audax 0 x 2 Boavista

Portuguesa-RJ 1 x 0 Villa Nova

São José-RS 0 x 1 São Bento*

Brusque* 4 x 0 Madureira

J.Malucelli* 1 x 1 Novo Hamburgo

São Paulo-RS 2 x 0 PSTC-PR

Linense* 0 x 1 Inter de Lages*

Metropolitano 0 x 2 Caxias*

Maringá 1 x 1 Ituano*

* Classificados