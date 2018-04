Série D define classificados para as quartas de final Foram definidos neste domingo os oito classificados para as quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Assim, os confrontos, cujas datas ainda não foram marcadas pela CBF, são: Chapecoense (SC) x Araguaia (MT); Macaé (RJ) x Tupi (MG); São Raimundo (PA) x Cristal (AP) e Alecrim (RN) x Uberaba (MG). Os quatro times que vencerem esses duelos já garantem vaga na Série C de 2010.