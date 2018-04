Série D define mais sete classificados à terceira fase

A rodada começou no sábado, quando três times conseguiram a classificação: Londrina, Tupi e Uberaba. Além do Macaé, os times que também garantiram vagas são Chapecoense (eliminou o Corinthians Paranaense), Sergipe, Araguaia, São Raimundo, Alecrim e Cristal.

A competição começou com 40 clubes e agora somente dez clubes estão classificados. Nesta terceira fase, oito irão times avançar para a 4ª fase. Assim, três melhores eliminados no próximo mata-mata serão classificados por índice técnico. Em caso de empate no número de pontos e saldo de gols, o gol feito fora de casa pode fazer a diferença. Se persistir a igualdade, haverá cobrança de pênaltis.

Confira a rodada de volta da 2.ª fase da Série D:

Sábado

São José-RS 1 x 0 Londrina-PR

Tupi-MG 4 x 2 Fluminense-BA

Uberaba-MG 2 x 0 Brasília-DF

Domingo

Macaé-RJ 3 x 1 Paulista-SP

Chapecoense-SC 0 x 0 Corinthians-PR

Ferroviário-CE 3 x 3 Sergipe-SE

Central-PE 1 x 0 Alecrim-RN

São Raimundo-PA 2 x 0 Genus-RO

Araguaia-MT 2 x 0 Uberlândia-MG

Nacional-AM 2 x 5 Cristal-AP

Confira os confrontos da 3.ª fase da Série D:

Londrina x Chapecoense

Tupi x Macaé

Alecrim x Sergipe

São Raimundo x Cristal

Uberaba x Araguaia