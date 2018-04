Série D do Brasileiro define acesso de quatro clubes Após quase três meses de disputa, o Campeonato Brasileiro da Série D definiu neste domingo os quatro clubes que conseguiram vaga para disputar a Série C em 2010. Chapecoense (SC), Alecrim (RN), São Raimundo (PA) e Macaé (RJ) já garantiram o acesso e vão lutar agora pelo título da quarta divisão do futebol nacional.