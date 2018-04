Série de pênaltis do jogo Boca x Newell's iguala recorde de 1992

SÃO PAULO - A classificação do Newell's Old Boys às semifinais da Copa Libertadores sobre o Boca Juniors na quarta-feira à noite chamou atenção não tanto pelo resultado final da partida, mas pela forma como ele foi construído. Depois de dois empates em 0 a 0, a definição do classificado precisou ir para as cobranças de penalidades máximas. E foram muitas.

No total, os jogadores dos dois times precisaram chutar 26 vezes a gol para decidir quem seguiria adiante na principal competição das Américas. Alguns tiveram de cobrar duas vezes - o ídolo Riquelme foi um deles, com direito a erro na primeira cobrança. Na 25.ª penalidade, Martínez errou para o Boca, permitindo que Maxi Rodríguez decretasse a vitória do Newell's no chute seguinte.

As 26 penalidades máximas igualaram um recorde na Libertadores que também havia sido "alcançado" pelo Newell's. Em 1992, o time de Rosário enfrentou o América de Cali pelas semifinais da competição e precisou enfrentar treze rodadas de pênaltis (26 chutes) para vencer por 11 a 10. Na final, o time perderia o título da competição para o São Paulo.

Apesar de longa, as série com 26 cobranças da quarta-feira ainda ficou distante das maiores já registradas em jogos entre times profissionais. Em 2005, na decisão da Copa da Namíbia, as equipes do KK Palace e do Civics precisaram chutar 48 vezes para confirmar o título do Palace, que venceu a série por 17 a 16 depois de 15 cobranças desperdiçadas pelos dois times.

O triunfo dos namíbios derrubou um recorde que durava há 17 anos e que pertencia a outro confronto entre equipes da Argentina. Em 1988, após empate em 2 a 2 no tempo normal, Argentinos Juniors e Racing precisaram de 44 cobranças para definir a vitória dos donos da casa por 20 a 19.

Se forem considerados os campeonatos de base, a maior série de penalidades máximas que se tem notícia aconteceu na Inglaterra, em 2004. Na decisão de um torneio sub-15 no interior do país, Beecholme Colts e Woodley Saints Jaguars empataram em 0 a 0 e precisaram de 92 cobranças para definir o título dos Colts.

CINCO MAIORES SÉRIES*

48 (17 a 16)

KK Palace 2 a 2 Civics - Copa da Namíbia, 23 de janeiro de 2005

44 (20 a 19)

Argentinos Juniors 2 a 2 Racing - Campeonato Argentino, 20 de novembro de 1988

40 (16 a 15)

Tunbridge Wells 2 a 2 Littlehampton Town - Copa da Inglaterra, 31 de agosto de 2005

40 (15 a 15)

Obernai 2 a 2 ASCA Wittelsheim - Copa da França, 29 de outubro de 1996**

34 (17 a 16)

Gençlerbirligi 1 a 1 Galatasaray - Copa da Turquia, 28 de novembro de 1996

*em jogos envolvendo times profissionais

**não houve vencedor; sem iluminação no estádio, o juiz teve de interromper as cobranças