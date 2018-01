Seriedade: é a ordem no Cruzeiro Líder isolado do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro tenta conter o excesso de confiança na conquista do Estadual. "Seriedade" é a palavra de ordem do técnico Vanderlei Luxemburgo para a partida deste sábado, às 16h, no Mineirão, contra o Guarani, lanterna da competição. A equipe de Divinópolis somou apenas quatro pontos em sete partidas. Após a goleada por 6 a 0 sobre o Mamoré, na última quarta-feira, o time celeste chegou aos 22 pontos, em oito jogos. Seis pontos a mais que o segundo colocado, o América-MG, e oito à frente do principal rival, o Atlético-MG, que está em terceiro lugar. Se conquistar sete dos 12 pontos que ainda disputa no campeonato, o Cruzeiro garante o título sem depender de nenhum outro resultado . Luxemburgo não poderá contar com o volante Claudinei, que ontem (28) foi vetado pelo Departamento Médico do clube. Paulo Miranda, seu substituto imediato, ainda se recupera de um estiramento na coxa direita. O treinador tem a opção de escalar o volante Márcio ou optar pela entrada de Edu Dracena na zaga, utilizando-se do esquema 3-5-2. Luxemburgo só deverá anunciar o time momentos antes da partida.