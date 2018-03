Séries B1 e B2 têm cinco jogos sábado Os campeonatos paulista das séries B1 e B2 têm cinco jogos marcados para este sábado. Pela quarta divisão, duas partidas marcadas para as 10 horas. Em Mauá, o Grêmio Mauaense, do técnico João Ricardo, espera pela segunda vitória consecutiva, desta vez diante do Capivariano. Ainda na Grande São Paulo, mas em São Bernardo do Campo, o Palestra recebe o Guarulhos. Na Série B3, a tabela reserva três jogos pelo interior paulista. Às 15 horas, o Jalesense enfrenta o Radium. O time de Mococa está embalado pela boa parceria firmada com o Perugia, da Itália. No mesmo horário, o Joseense recebe o Campo Limpo em São José dos Campos. Às 20 horas, no Circuito das Águas, o Serra Negra recebe o Guaçuano, de Mogi Guaçu, num clássico regional.