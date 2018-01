Séries B1 e B2 têm rodada nesta sexta Dois jogos movimentam as Séries B1 e B2 do Campeonato Paulista nesta sexta-feira. Pela segunda rodada da quarta divisão, Linense e Santa Ritense se enfrentam em Lins às 20h30. Os dois times vêm de vitórias na competição. Na primeira rodada o Linense foi a Leme e venceu por 1 a 0. Já o time de Santa Rita do Passa Quatro, jogando em casa, goleou o Velo Clube por 3 a 0. Já o Campeonato Paulista da Série B2 vive neste fim de semana a sua primeira rodada. Divididos em dois grupos com oito equipes cada, os times jogam em turno e returno classificando-se os quatro melhores de cada chave. Os oito melhores seguem em dois quadrangulares e, mais uma vez, os dois primeiros formam o quadrangular final, onde os dois primeiros sobem para a B1. Nesta sexta-feira, às 20h30, o Guaçuano vai a Penápolis enfrentar o Penapolense na abertura da B2. Rodada Série B1 - Sexta-feira - 20h30 - Linense x Santa Ritense; Sábado - 10h - Mauaense x Primavera, 15h - Palestra x ECUS; Domingo - 10h - Velo Clube x Tupã, 15h - Monte Azul x Lemense, 15h - Batatais x Fernandópolis, 15h - XV de Caraguá x União Mogi, 15h - Capivariano x Guarulhos. Rodada Série B2 - Sexta-feira - 20h30 - Penapolense X Guaçuano; Sábado - 15h - Jalesense X Lençoense, 15h - Joseense X Grêmio Barueri, 15h - Guarujá X Campo Limpo, 20h - Serra Negra X Águas de Lindóia; Domingo - 10h - Pirassununguense X Radium, 11h - Elosport X Jabaquara, 15h - Itararé X Campinas.